Scuola a Napoli, per i plessi Musto e Fedro è tempo di inaugurazione

Venerdi 14 ottobre, alle ore 9.00, in via Sant’Ignazio di Loyola, si terrà l'inaugurazione dei plessi di nuova costruzione Musto, scuola media statale, e Fedro, scuola comunale dell'infanzia ex Verne.

Interverranno il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l'assessora all'istruzione Maura Striano, l'assessore regionale alla scuola Lucia Fortini, la presidente del Consiglio comunale di Napoli Enza Amato e la presidente della V Municipalità Arenella Vomero Clementina Cozzolino.