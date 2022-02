Scuola, primi dati sulle iscrizioni in Campania: gli istituti scelti dagli studenti per il 2022/23

Gli studenti campani preferisco ancora iscriversi al liceo, ed in particolar modo a quelli tradizionali, il classico e lo scientifico. È il principale dato che emerge dal rapporto sulle iscrizioni online per l’anno scolastico 2022/2023 diffuso dal Miur in queste ore.

Con il 61,3% delle iscrizioni che hanno puntato ai licei, la Campania è la terza regione del paese in questa classifica, dopo Lazio (il 69,6% del totale degli studenti) e Abruzzo (62,6%) e a parità di punti percentuali con la Sardegna.

Licei in Campania: il preferito è lo scientifico

Vediamo nel dettaglio le iscrizioni ai vari tipi di liceo. Il preferito dagli studenti campani è quello scientifico al 17,3%, seguito da scientifico indirizzo scienze applicate al 10,6%, linguistico 8,0%, classico 7,8%, da scienze umane al 7,0% e artistico al 4,9%.

Meno alunni hanno scelto scienze umane ad indirizzo economico-sociale 2,9% , liceo europeo/internazionale 0,4%, scientifico ad indirizzo sportivo 1,2%, musicale e coreutico (sezione musicale) 1,1%, musicale e coreutico (sezione coreutica) 0,2%.

Istituti tecnici e professionali

Restano meno scelti gli istituti tecnici e professionali, che raccolgono rispettivamente il 25% degli studenti campani ed il 13,8%.

Entrando nel dettaglio di quelli tecnici, l'indirizzo economico è stato scelto dall'8,2% degli iscritti, quello tecnologico dal 16,8%.