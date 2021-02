Lettera al presidente De Luca

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Sono l'avv. Egidio Privitera , (3475878280 - egidioprivitera@yahoo.it) portavoce del Comitato Nazionale DAXTUTTI composto da Insegnanti Genitori Studenti Ata , che ha raccolto oltre 11000 firme x la Dad in tutta Italia , con adesioni da oltre 220 citta’ . Molte migliaia di adesioni sono arrivate da cittadini Napoletani e Campani . In collaborazione con Il Coordinamento dei Gruppi FB si alla DAD. Le notizie di questi ultimi giorni sulla stampa ( si veda Il Mattino e Napoli Today ) parlano di un grave aumento dei contagi nelle scuole , anche elementari di Napoli e della Campania ( Ma anche di tante altre Regioni – sul web sembra un bollettino di guerra - . Oltre il 33% di casi dalla riapertura. Le scrivo Sig. presidente perché Lei è stato sempre molto sensibile ai temi della tutela della salute dei suoi concittadini ed ha emanato spesso provvedimenti esemplari e necessari . Adesso guardi i dati del contagio , la trza ondata è dietro l’angolo e la seconda non si è placata . Agisca adesso , prima che sia troppo tardi , per salvare migliaia di vite ed evitare tanta sofferenza a migliaia di intubati e contagiati . Noi l’abbiamo sempre indicata come un esempio di buon governo ed attenzione alla esigenze della popolazione, Non si lasci scoraggiare da una sparuta minoranza seppur rumorosa, i sondaggi dimostrano che siamo noi in numero maggiore , e la nostra è la scelta della ragione . No vanifichi adesso quanto di buono ha fatto in passato a tutela della vita . Chiuda le scuole , tutte , perché sono fonte di diffusione del virus. Adesso c' e' anche un ' altro motivo grave e valido x tenere le scuole chiuse: ,la campagna vaccinale. Un aumento della circolazione del virus mentre e' in corso la campagna vaccinale puo' comportare la creazione di mutazione resistente al vaccino. Inoltre consideriamo anche l’enorme danno economico dalla diffusione del virus , sia in termini di costi elevatissimi in cure e degenze , che di danno per le aziende , commercianti , artigiani , professionisti , che in seguito all’aumento della curva del contagio sono costretti a chiudere . Intervenga Presidente . Ascolti l’appello che lanciano quasi tutti i giorni i migliori virologi ed epidemiologi . Le scuole non sono sicure e rappresentano un grande veicolo delle diffusione del virus. In tutta Europa le stanno tenendo chiuse . Johnson ha annunciato il prolungamento della chiusura delle scuole inglesi fino all’8 marzo. Tutti si sono dovuti arrendere. Anche in Germania , Svezia, Olanda , Austria , Danimarca , Inghilterra( tanto x citare i paesi che erano piu determinati a tenerle aperte). Ma anche i ns migliori scienziati quasi tutti i giorni ci ammoniscono a tenere le scuole chiuse per la loro pericolosità nel diffondere il virus. (Galli e Ricciardi gli ultimi , e Ricciardi è anche consulente x l’emergenza covid del Ministro Speranza, ma anche Palu’Pregliasco,Crisanti, Zollo, Lopalco Battiston e l’elenco sarebbe lungo avevano avvertito che le scuole potevano concorre a diffondere il virus … ). Le scuole sono pericolose xche ‘ tengono chiusi e vicini per 5 ore al giorno a parlare 30 soggetti diversi ( un vero assembramento non consentito in nessun altro ambito) . Studi recenti hanno dimostrato che il virus si diffonde con l’aerosol emesso anche solo parlando, che arriva anche ad oltre 2 metri , (e bastano 30 secondi vicino ad un positivo che parla x contagiarsi), Quindi figuriamoci cosa succede in un’aula con trenta che parlano per 5 ore seduti vicini . Un metro di distanziamento non basta, le mascherine chirurgiche non sono efficaci contro l’aerosol, le finestre in inverno non possono restare aperte , ed in piu’ i bambini soffrono a tenere le mascherine per 5 ore , ma non possono neanche toglierle . E’ un cane che si morde la coda, ma le scuole devono restare chiuse , non c’e’ soluzione se vogliamo fermare il contagio . Ascoltiamo i ns scienziati migliori. Uno studio partito dall’Università di Edimburgo , e pubblicata su prestigiose riviste scientifiche ( Lancet ) , che ha analizzato i dati reali raccolti in oltre 130 paesi del mondo ha dimostrato che la chiusura delle scuole è la seconda misura piu’ efficace per contenere il virus e far diminuire la curva del contagio ( dopo il divieto di assembramenti). Inoltre lo stesso studio dimostra che la riapertura delle scuole è la misura che più favorisce la ripresa del contagio , dopo la fine di un lockdown. E le scuole elementari e medie inferiori sono pericolose quanto le secondarie. Presidente tenga chiuse le scuole , tutte e non solo le secondarie . Almeno fino a Marzo. Vediamo come va la curva del contagio, e poi vedremo se sara' possibile riaprirle . Oggi aprire e' un rischio troppo grave. Glielo chiedono gli oltre 11000 che hanno firmato la petizione tra cui migliaia di cittadini campani. Ci ascolti e ascolti l' appello dei migliori scienziati della scienza medica.