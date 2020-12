Scuole, attività in presenza sospese fino al 22 dicembre: la decisione del sindaco nel napoletano

Attività didattiche in presenza sospese fino al 22 dicembre. Questa la decisione sulle scuole presa dal sindaco di Frattamaggiore, Marco Antonio Del Prete.

"Come avevo già preannunciato, con l’ordinanza n°135 del 07 dicembre ho prorogato la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 22 dicembre. É stata una decisione sicuramente non facile e spero davvero che sia l’ultima, soprattutto per i nostri ragazzi. Ma considerata l’evoluzione dei contagi nella nostra città, ho ritenuto di adottare questa ulteriore misura precauzionale a tutela della salute di tutti. Nel dover trovare il giusto bilanciamento dei diritti all’istruzione e alla salute, ho scelto di percorrere la via della responsabilità", scrive il primo cittadino frattese sui social.