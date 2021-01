Scuole chiuse in Campania: genitori e psicologi fanno ricorso al Tar

La prolungata chiusura delle scuole in Campania finisce di nuovo davanti al Tar. “Pillole di Ottimismo”, il coordinamento Scuole Aperte, pediatri, psichiatri infantili e psicologi campani hanno presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale per chiedere la riapertura delle scuole del primo ciclo e un risarcimento danni verso la Regione Campania, a tutela di alcuni bambini che frequentano diverse classi delle elementari e delle medie, ancora escluse dalla didattica in presenza, ormai da quasi un anno.

Ad oggi in Campania la didattica in presenza è prevista esclusivamente per gli alunni della scuola dell`infanzia e per quelli delle classi prima, seconda e terza elementare. Intanto sabato scade l'ordinanza del governatore De Luca. L'assessore regionale Fortini ha ipotizzato per lunedì il rientro in classe delle quarte e delle quinte classi della scuola primaria. Un rientro lento e graduale per permettere di verificare l'impatto del ritorno in aula sulla curva epidemiologica. Ma come sempre bisognerà attendere le decisioni dell'Unità di Crisi e la successiva ordinanza del presidente Vincenzo De Luca