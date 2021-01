Dal primo febbraio tornano in classe le superiori, ecco gli istituti che resteranno chiusi

Proteste in vista del rientro a scuola di domani nelle scuole superiori in Campania, dopo mesi di Dad. Annunciate manifestazioni e scioperi ai licei Vittorini, al Sannazaro, al Fermi-D'Adda. Proteste anche di studenti di altri istituti in segno di solidarietà. Non torneranno in classe neppure gli studenti del Vico dove è in programma la sanificazione dopo l'occupazione effettuata dai ragazzi nei giorni scorsi. Regolare presenza in classe invece per gli alunni del Labriola.

Scuole chiuse nel napoletano

Scuole chiuse a Giugliano, Castellammare, San Gennaro Vesuviano e Qualiano. Chiusi due plessi scolastici a Boscoreale.Ingressi posticipati e uscite anticipate in questo momento di emergenza epidemiologica sono sospese invece a Torre del Greco.