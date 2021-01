Riaprono le scuole a Napoli e provincia, tornano in classe i più piccoli

Ritorno in classe a Napoli e provincia oggi 11 gennaio dopo le festività natalizie. La riapertura, come da ordinanza regionale, riguarda soltanto le scuole dell'infanzia e le classi prima e seconda elementare. Contrastanti le sensazioni dei genitori davanti alle scuole, dopo aver accompagnato i propri figli, c'è chi si dice contento che i piccoli della fascia di età 0-6 possano tornare ad una socializzazione quanto il più possibile naturale e chi invece è preoccupato che il ritorno in classe possa portare ad un nuovo incremento dei contagi, in vista di una possibile terza ondata del Covid.

ORDINANZA n. 1 del 5 gennaio 2021-2-2-2