Scuola, la protesta degli studenti: "Massacrati da orari folli"

Il tanto atteso e acclamato ritorno a scuola non è stato come ce lo si immaginava. Tutt'altro che una festa, piuttosto uno stillicidio fatto di disservizi, proteste, connessioni internet precarie. Gli studenti di decine di istituti superiori sono in protesta dal 1 febbraio: trasporto, presidi sanitari locali e divisioni delle classi tra presenza e didattica a distanza sono al centro delle critiche dei ragazzi.

Tra questi, anche quelli dell'Istituto Giordani-Striano di Napoli, che in questi giorni hanno deciso di non entrare: "Ci sono problemi di ordine generale e altri legati alle scelte della nostra scuola - spiegano - In primis gli orari. Ci sono alcune classi che entrano alle 10 per uscire alle 17 e gli studenti, una volta a casa, dovrebbero studiare fino a tarda sera. Come se non bastasse, chi frequenta il triennio e, in particolare, l'ultimo anno, dovrebbe recuperare le ore di alternanza scuola-lavoro perse lo scorso anno, con un ulteriore carico da sopportare".

A questo si aggiungono problemi strutturali: "Le classi del nostro istituto sono state divise: metà dei ragazzi è in presenza e metà a distanza. Ma pensare di avere 40 classi connesse è una follia perché la rete non regge e quindi per chi resta a casa seguire le lezioni è impossibile. Poi, c'è il tema dei laboratori. Il Giordani è un istituto tecnico e la parte laboratoriale dovrebbe essere fondamentale, ma non abbiamo fatto ancora un'ora di pratica".

LA RISPOSTA DELL'ISTITUTO

Rivendicazioni che sono giunte sul tavolo della dirigente scolastica, Elena De Gregorio. La preside ha voluto incontrare gli studenti, spiegando loro di condividere molte critiche ma di avere un raggio di intervento limitato dalle norme anti-covid: "Sul trasporto pubblico, posso dire che l'Anm ha attivato due bus linea S3 che portano gli studenti in perfetto orario e con la garanzia del distanziamento. In merito all'aspetto sanitario, oltre ai Dpi anti-covid, la scuola si è dotata di “atomizzatori” elettrici che emettono sostanze virucide e battericide in tutti gli ambienti scolastici. Si sta lavorando, insieme al Comitato studentesco, per elaborare una nuova definizione degli orari che sia maggiormente rispondente ai bisogni di formazione della platea scolastica ma che, nel contempo, tenga conto delle disposizioni prefettizie e ministeriali. Mentre per l'alternanza scuola-lavoro, oggi Pcto, si resta in attesa di soluzioni ministeriali al problema PCTO, poiché è ovvio che con la pandemia è quasi impossibile portare i ragazzi a svolgere percorsi scuola/lavoro in azienda".