Chiaia, la scuola De Amicis rinvia l'apertura al 28 settembre

Ripresa delle lezioni rinviata a lunedì 28 settembre per il 3° Circolo Didattico De Amicis, nel quartiere Chiaia a Napoli. E' quanto annunciato dalla dirigente scolastica Adelia Pelosi con una comunicazione pubblicata sul sito dell'istituto.

"In qualità di dirigente scolastico della scuola, responsabile della tutela della sicurezza e della salute di tutti i suoi utenti comunico quanto segue: nonostante la definizione di un cronoprogramma diverso, secondo il quale gli interventi di manutenzione e di riadattamento degli edifici della scuola avrebbero dovuto essere già da tempo completati, solo in data odierna a scuola sono arrivati tecnici e operai per realizzare/completare molte delle azioni programmate con largo anticipo. Di conseguenza molti locali sono allo stato attuale interessati da lavori di manutenzione e non c’è il tempo per procedere alle nuove attività di sanificazione entro la giornata di domani. In un incontro questa mattina, ho condiviso con l’RSPP, l’RLS della scuola, i collaboratori e lo staff di coordinamento didattico e organizzativo l’evidenza che non ricorrono le condizioni necessarie all’apertura in sicurezza per il giorno 24 settembre. L’apertura della scuola è quindi procrastinata a lunedì 28 settembre", si legge nella comunicazione.