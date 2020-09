Ombre sulla riaperture delle scuole: sciopero il 24 e 25 settembre

L'anno scolastico 2020-2021, già attanagliato dalle problematiche del Covid, viene ora investito da un'agitazione che potrebbe causare problemi per la riapertura delle scuole in Campania, programmata per il 24 settembre.

Lo sciopero, valido in tutta la Penisola, è indetto da: USB PI, UNICOBAS Scuola e Università e CUB Scuola Università e Ricerca (solo 25 settembre) riguardanti il personale docente, ATA, educativo e dirigente, a tempo determinato e indeterminato, in Italia e all'estero.

Sarebbe davvero una beffa per la Campania che ha già rimandato l'apertura di 10 giorni rispetto alla maggioranza delle regioni, partite il 14, dover posticipare ancora di qualche giorno il suono della campanella che sancisce l'avvio del nuovo anno scolastico.