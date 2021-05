L'intervento grazie alla sensibilità dell'Osservatorio per la Disabilità La Battaglia di Andrea che ha messo gratuitamente a disposizione della scuola una sanificatrice professionale avuta in comodato d'uso gratuito da Thesis Lab s.r.l.

Effettuata ieri la sanificazione straordinaria all'Istituto Superiore Sandro Pertini di Afragola, retto dal Dirigente Scolastico Prof. Giovanni De Pasquale, intervento effettuato grazie alla sensibilità dell'associazione "La Battaglia di Andrea" che ha messo gratuitamente a disposizione della scuola una sanificatrice professionale avuta in comodato d'uso gratuito da Thesis Lab s.r.l.

"Per noi è una gioia aiutare le scuole - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - cerchiamo di fare del nostro meglio nei limiti delle possibilità umane, vorremmo aiutare tutti - prosegue - e a poco a poco ci riusciremo. Il nostro obiettivo è quello di rendere migliore la vita degli alunni diversamente abili e in questo momento storico, fondamentali sono le sanificazioni, ecco perché - conclude la presidente - siamo grati a Thesis Lab per averci messo a disposizione "Al Sicuro", sanificatrice di ultima generazione, che noi a nostra volta, mettiamo a disposizione degli Istituti".

La Battaglia di Andrea oltre ad essere nota per le sue battaglie giuste, è nota anche per gli aiuti che quotidianamente offre a persone e famiglie con disabili e famiglie in difficoltà.