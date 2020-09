Scuola, le regole per il rientro: in classe senza mascherina

Il Comitato tecnico scientifico ha reso note le regole che studenti e professori dovranno seguire nel corso dell'imminente ritorno in aula di metà settembre. Gli esperti hanno dettato alcune linee guida che chiunque entrerà nelle classi dovrà seguire. Regole che poi potranno variare nel caso in cui la situazione dei contagi dovesse peggiorare. L'argomento principe è ll'utilizzo della mascherina. Se gli studenti potranno mantenere un metro di distanza potranno anche evitare di utilizzare la mascherina. Bisognerà evitare però situazioni in cui viene favorita la fuoriuscita di goccioline, ad esempio il canto.

In ogni caso il Cts consiglia di indossare le mascherine e tenerle abbassate in modo da poterle utilizzare nel caso in cui non si possa mantenere la distanza. A prescindere è fondamentale che la situazione dei contagi rimanga bassa altrimenti le regole potrebbero cambiare velocemente. Viene fatta anche una valutazione rispetto all'età degli alunni considerando gli studenti delle superiori di fatto assimilabili agli adulti e pertanto devono seguire lo stesso tipo di comportamento, cioè indossare la mascherina in mancanza della distanza necessaria. Per quanto riguarda i docenti, invece, la situazione cambia. Dovranno indossarla nel caso in cui si spostano all'interno della stanza mentre se sono in posizione statica e a una distanza di due metri dagli alunni potranno abbassarla.

