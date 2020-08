Il preside del Genovesi: “Le decisioni andavano prese prima”

"Al Genovesi ci stiamo preparando per ogni eventualità, certo avremmo preferito che quest'ansia ci fosse risparmiata e che una serie di decisioni fossero state già assunte a luglio". Così all'Adnkronos Vittorio Delle Donne, dirigente scolastico del liceo "Antonio Genovesi" di Napoli, uno dei principali licei cittadini che ha sede in piazza del Gesù Nuovo, nel cuore del centro antico. Se sul fronte dei test sierologici "abbiamo comunicato a tutti i docenti la possibilità di eseguirli", Delle Donne spiega che il ragionamento al momento è incentrato soprattutto sulla possibilità di "ridurre e alleggerire la didattica in presenza a massimo 4 o 5 ore consecutive, perché è difficile immaginare che i ragazzi possano restare seduti 6 o 7 ore con la mascherina, o senza mascherina ma senza potersi muovere e indossandola appena si alzano.

Cercheremo di diminuire quindi le ore quotidiane continue in classe facendo in modo che una volta alla settimana la classe possa uscire fuori. Noi poi abbiamo la fortuna di stare nel centro storico di Napoli, quindi cercheremo di cadenzare tutta una serie di uscite che nel corso dell'anno preventiviamo sempre di fare".