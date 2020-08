Scuola, ipotesi rinvio a fine settembre in Campania: i motivi

L'Anci Campania potrebbe chiedere il rinvio della data di inizio della scuola, inizialmente prevista per il 14 settembre, a fine mese. In tal modo gli istituti scolastici riaprirebbero dopo le elezioni in programma il 20 e 21 settembre, che comporterebbero numerosi problemi di sanificazione e sicurezza per studenti e docenti.

Problematiche

Tale decisione sarebbe giustificata da ulteriori problemi e ritardi. Le aule ancora non si trovano e i banchi monoposto non dovrebbero arrivare prima del 28 settembre. I sindaci campani sarebbero quai tutti d'accordo con lo spostamento dell'inizio dell'anno scolastico dunque proprio per lunedì 28 settembre o al limite per giovedì 24.