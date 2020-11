Riapertura scuole in presenza, la protesta di una madre: "Mio figlio non lo mando. Pretendo la Dad"

Ancora caos sulle scuole in vista della possibile riapertura del 24 novembre. Da un lato i genitori dei bambini che chiedono la ripresa delle lezioni in presenza, dall'altra coloro che vorrebbero le lezioni a distanza. Sia nel primo, che nel secondo caso, c'é il diritto all'istruzione, infatti i genitori contrari alle lezioni in presenza pretendono la DAD per i propri figli, cosa probabilmente non più fattibile nel caso di ripresa delle lezioni in classe.

"Siamo in un periodo di pandemia e riaprono le scuole? Ma siamo impazziti? - dichiara Pina - negozi chiusi e scuole aperte? I nostri figli a rischiare ogni giorno di essere contagiati in un momento in cui la pandemia sta peggiorando e non si sa a cosa si va incontro... Teniamo all'incolumità dei nostri figli - prosegue la donna - questa zona rossa a questo punto mi sembra di rosso sbiadito... Un rosso col trucco, una zona rossa contentino, io comunque i miei figli non li mando a scuola - conclude la donna - e pretendo per loro il diritto all'istruzione, la DAD, io, come centinaia di altre mamme".