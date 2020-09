Ordinanza della Regione sulla riapertura delle scuole: è un fake

Una finta ordinanza della Regione sta girando in questi minuti sui cellulari e sui social. Riguarda l'apertura delle scuole in Campania e l'ipotesi della data del 24 settembre. Si tratta di un fake stigmatizzato proprio dalla Regione Campania con un post sulle proprie pagine social.

Il post della Regione Campania

“Gira in Rete, sui social e sugli strumenti di condivisione digitale (come WhatsApp), questa falsa ordinanza su carta intestata della Regione Campania, perfettamente contraffatta, riguardante la data di apertura dell’anno scolastico. In primo luogo, ricordiamo che la data di apertura dell’anno scolastico non si decide attraverso un’ordinanza, ma attraverso una delibera di Giunta.

A tal proposito, ribadiamo, come abbiamo già comunicato, che sarà convocata per inizio settimana prossima un’apposita riunione della Giunta regionale per decidere in tal senso. Per evitare confusione e false informazioni, vi invitiamo a seguire soltanto le comunicazioni che trovate, per quanto concerne la Regione Campania, sul sito istituzionale, sul Burc e sulle pagine social certificate, utilizzate per tenervi costantemente e puntualmente aggiornati”.