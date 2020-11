Riapertura scuole: "Prima un confronto tra genitori, comitati e associazioni"

"Cominciare la scuola oggi è molto rischioso, per gli alunni normodotati e per gli alunni disabili - queste le parole della presidente del "La Battaglia di Andrea" - finora siamo stati a guardare, abbiamo aspettato, ma l'ultima parola spetta a noi, spetta ai genitori".

Sulla scia di queste parole, secondo Asia Maraucci "questa tiritera deve finire qui, sfide politiche e muri alzati tra regioni e Governo". "Qua si sfidano tra loro, chi vuole aprire, chi no, ma in prima linea per i loro numeri e le loro statistiche di contagio ci saranno i nostri figli, parleremo tra noi - conclude Maraucci - e saremo noi a dare la risposta di ciò che faranno i NOSTRI FIGLI, ci uniremo rappresentanti di genitori, comitati e associazioni, dopodiché daremo noi la risposta di ciò che faremo, non ci daranno loro indicazioni. Secondo indiscrezioni già sarebbero decine le associazioni e gruppi di genitori ad essersi riuniti con l'Osservatorio che, in questi giorni, ha suggerito ad alcuni Istituti di creare sondaggi interni di classe, per vedere quali sono le vere intenzioni dei genitori, dalla regione hanno messo a disposizione un numero verde attraverso il quale dovrebbe essere possibile prenotare screening per alunni, insegnanti, personale scolastico e le loro famiglie, un solo numero, che tra l'altro non funziona... Non mandiamo i nostri figli incontro a una carneficina".