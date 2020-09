IV Municipalità, riaprono le quattro scuole comunali temporaneamente chiuse

Riapriranno dal 30 setttembre le quattro scuole comunali Chiara d'Assisi, Beltramelli, Partenope e Bice Zona, rimaste chiuse dopo un provvedimento adottato dalla IV Municipalità di Napoli.

"Riaprono domani le scuole comunali. Il provvedimento di chiusura delle quattro scuole adottato ieri dalla Municipalità ha smosso il comune centrale. Questa mattina in tempi record sono arrivati i dispositivi di sicurezza e il personale promesso e richiesto che consentono la riapertura in sicurezza anche delle scuole comunali dell'infanzia e dei nidi. Riapriranno dunque da domani mattina le scuole Chiara d'Assisi, Beltramelli, Partenope e Bice Zona. Come da noi preannunciato avremo fatto di tutto per ottenere una pronta ripresa delle attività scolastiche delle suddette scuole, ed è ciò che è avvenuto; la denuncia del ritardo dei dispositivi di sicurezza e del relativo personale ha fatto sì che oggi le scuole siano state attrezzate di tutto quanto previsto dalla legge per una riapertura in sicurezza ed è quello che avverrà finalmente domani. La sicurezza dei nostri figli e del personale scolastico verrà per noi sempre prima di tutto", rende noto la Municipalità San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale.