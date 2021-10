Arriva la refezione scolastica a Torre Annunziata: ecco come presentare domanda

A partire dal prossimo 8 novembre, sarà attivo il servizio di refezione per l’anno scolastico 2021-2022. Potranno usufruirvi tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e secondarie di I° grado che hanno aderito al servizio: Istituto Comprensivo “G. Leopardi”; II Circolo Didattico “G. Siani”; IV Circolo Didattico “C.N. Cesaro”; Istituto Comprensivo “V. Alfieri”. Per accedere al servizio occorre eseguire esclusivamente la procedura telematica di seguito indicata:

Registrarsi sul sito:

www.telemoney.cloud/registrazioneDomandaIscrizione.xhtml?enteld=11 e compilare telematicamente l’istanza allegando la seguente documentazione:

attestazione Isee 2021;

documento d’identità;

certificato medico attestante eventuali allergie e/o intolleranze alimentari;

pagare il relativo importo su C. C. postale n. 75707125 o tramite bonifico bancario all’iban IT 77 A 07601 03400 000075707125 intestato a Comune di Torre Annunziata – Servizio Tesoreria – causale: Mensa scolastica 2021-2022;

inviare all’indirizzo di posta elettronica torreformazione@libero.it la ricevuta del versamento.

A coloro che presenteranno richiesta dopo il termine del 3 novembre verrà assicurato il servizio con avvio successivo all’8 novembre, data di prima attivazione. Gli utenti che hanno disponibile un credito residuo, devono comunque presentare richiesta di iscrizione.

Nell’ipotesi di iscrizione al servizio di più figli, anche frequentanti scuole diverse, il genitore o chi ne fa le veci dovrà fare richiesta per ciascun figlio.

E’ possibile richiedere informazioni all’Ufficio Pubblica Istruzione scrivendo una mail all’indirizzo torreformazione@libero.it.

L’Avviso e le modalità di erogazione sono disponibili sul portale istituzionale www.comune.torreannunziata.na.it.