"Partenope città dell'amore" al Parco Attianese: Napoli messa in scena dai piccoli "attori" della Pistelli

I piccoli studenti della scuola Pistelli hanno conquistato la scena: per raccontare di Napoli e della napoletanità, i bimbi di 5 anni delle sezioni A e C della Scuola Comunale Pistelli (IX Municipalità) hanno portato in scena uno spassoso spettacolo di fine anno presso il Parco Attianese di Pianura.

Oggi 9 giugno, "Partenope città dell'amore" ha celebrato i simboli più tipici della realtà napoletana: Partenope, Pulcinella, Masaniello, 'o Pazzariello e Maradona hanno catturato il pubblico con musica balli e poesie.

La coordinatrice didattica Giovanna Russo ha spiegato che la riuscita dell'evento è stata possibile anche grazie al lavoro unitario delle colleghe e alla collaborazione delle famiglie dei piccoli alunni.