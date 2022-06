Anno scolastico 2022/2023, la data di partenza in Campania

Prenderà il via martedì 13 settembre l'anno scolastico 2022/2023 in Campania. E' quanto deciso nei giorni scorsi dalla giunta regionale nel corso dell'ultima riunione.

Il termine delle lezioni è previsto, invece, per il 10 giugno 2023.

Scuola Viva, 500 istituti in Campania aperti anche il pomeriggio

Cinquecento scuole e 300mila studenti coinvolti, un investimento complessivo di 100 milioni di euro per 4 annualità, 50mila euro all'anno ad ogni istituzione scolastica per la realizzazione di 12.000 laboratori extracurriculari e l'apertura pomeridiana degli istituti per un totale di 480.000 ore, grazie al coinvolgimento di circa 13.000 tra enti e associazioni partner. Sono questi i numeri del nuovo ciclo di programmazione di Scuola Viva, presentato nei giorni scorsi dalla Regione Campania.

"Cerchiamo di fare quello che è nelle nostre possibilità, partiamo dalla scuola per cambiare il mondo", ha detto il presidente Vincenzo De Luca rinnovando l'impegno della Regione a "tenere aperte 500 scuole anche di pomeriggio e di sera, per consentire alle ragazze e ai ragazzi di fare stage formativi, laboratori teatrali e musicali, di ceramica. Li teniamo impegnati ma soprattutto trasmettiamo valori positivi".