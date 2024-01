I ragazzi della scuola diventano podcaster: il progetto

E' stato presentato oggi 29 gennaio il progetto S.E.I a Mugnano al 1° circolo didattico Gennaro Sequino in collaborazione con il comune e le associazioni Arcipelago della solidarietà e Radio Shamal. Un progetto di contrasto alla povertà educativa finanziato con fondi PNRR nell’ambito della Missione 5, componente ed investimento 3.

Un progetto a tutto tondo per i giovani e la cittadinanza, che si snoderà in location diverse, dalla sala comunale di Mugnano al 1° circolo didattico Sequino appunto. Sarà a scuola infatti che si terranno i laboratori didattici di teatro, unitamente ad attività di avviamento alla web radio, incentrati su autocostruzione e riciclo, in un’ottica integrativa che permetta di discutere di cittadinanza e multiculturalità insieme alla musica e l’intercultura.

Non mancheranno inoltre gli sportelli di ascolto e confronto, insieme ad una biblioteca ed una sala lettura. Sarà più avanti soltanto che si darà vita insieme agli attori sovramenzionati anche ad un campo estivo. E’ previsto poi per il 1 febbraio alle 13.30 il lancio del progetto alla sede succursale del Circolo Didattico Sequino, nel plesso San Giovanni.