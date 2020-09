Scuola, De Luca: "Test per tutti gli alunni se ci dovesse essere un positivo in classe"

Vincenzo De Luca, oltre a ribadire la riapertura delle scuole per il 24 settembre in Campania, ha spiegato cosa accadrebbe nel caso di una positività riscontrata a scuola.

"Il Ceinge sta studiando da mesi un test che consentirebbe di individuare la positività al Covid con la saliva. Non abbiamo ancora completato le sperimentazioni. Questo ci consentirebbe di fare anche i test ai ragazzi", spiega il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca a margine dell’inaugurazione del cantiere per i lavori di riqualificazione della zona industriale di Salerno.

"Se dovessimo trovare anche ragazzi positivi, immagino che qualcosa verrà fuori soprattutto per le ultime classi, ragazzi che magari in questo periodo hanno partecipato a spettacoli, discoteche ed eventi vari, è chiaro che in quel caso bisognerà fare i test sierologici magari a tutta la classe e a tutti quelli che hanno avuto contatti con il soggetto in questione. Nel momento in cui il governo ha aperto tutto, dobbiamo imparare a convivere con il Covid. Bisogna stare attenti e rispettare le regole. In queste condizioni, possiamo affrontare con serenità anche l’anno scolastico".