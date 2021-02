Coronavirus a scuola, altri 19 positivi a Napoli: la mappa dei contagi quartiere per quartiere

L'Asl Napoli 1 rende noti gli ultimi aggiornamenti sui contagi Covid nelle scuole di Napoli.

Il bollettino

(I dati aggiornati a questa mattina ore 12,00 rispetto alle segnalazioni ed attività conseguenziali delle ultime 24)

Distretto Sanitario di Base n°24 (Chiaia, San Ferdinando, Posillipo)

. studenti scuola infanzia risultati positivi al Covid…….... 1

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 13

. contatti familiari………………….……………….……. 3 (2 positivi)

. studenti scuola primaria risultati positivi al Covid…….... 1

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 11

. contatti familiari………………….……………….……. 4 (3 positivi)

. studenti scuola secondaria di I grado

risultati positivi al Covid…….... ....................................... 1

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 0

. contatti familiari………………….……………….……. 3 (2 positivi)

. studenti scuola secondaria di II grado

risultati positivi al Covid…….... ....................................... 1

lo studente svolge lezione in DAD

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 0

. contatti familiari………………….……………….……. 4 (3 positivi)

Distretto Sanitario di Base n°25 (Bagnoli, Fuorigrotta)

. studenti scuola secondaria di I grado

risultati positivi al Covid…….... ....................................... 1

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 22

. contatti familiari………………….……………….……. 2 (2 in attesa esito tamponi)

. docenti scuola secondaria di I grado

risultati positivi al Covid…….... ....................................... 1

docente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 0

. contatti familiari………………….……………….……. 2 (2 positivi)

- Distretto Sanitario di Base n°26 (Pianura / Soccavo)

nessuna segnalazione

- Distretto Sanitario di Base n°27 (Arenella, Vomero)

. docenti scuola primaria risultati positivi al Covid…….... 1

docente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 0

. contatti familiari………………….……………….……. 2 (1 positivi)

. studenti scuola secondaria di I grado

risultati positivi al Covid…….... ....................................... 1

lo studente svolge lezione in DAD

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 0

. contatti familiari………………….……………….……. 3 (3 positivi)

. studenti scuola secondaria di II grado

risultati positivi al Covid…….... ....................................... 2

gli studenti svolgono lezione in DAD

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 0

. contatti familiari………………….……………….……. 3 (3 positivi)

studente 2

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 0

. contatti familiari………………….……………….……. 4 (3 positivi)

- Distretto Sanitario di Base n°28 (Chiaiano / Piscinola / Marianella)

. non docenti scuola primaria risultati positivi al Covid….. 1

non docente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 0

. contatti familiari………………….……………….……. 2 (0 positivi)

. studenti scuola secondaria di II grado

risultati positivi al Covid…….... ....................................... 1

lo studente svolge lezione in DAD

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 19

. contatti familiari………………….……………….……. 4 (3 positivi)

- Distretto Sanitario di Base n°29 (Stella / San Carlo all'Arena)

. studenti scuola infanzia risultati positivi al Covid…….... 1

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 0

. contatti familiari………………….……………….……. 5 (2 positivi)

. studenti scuola primaria risultati positivi al Covid…….... 1

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 16

. contatti familiari………………….……………….……. 7 (4 positivi)

. studenti scuola secondaria di I grado

risultati positivi al Covid…….... ....................................... 2

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 0

. contatti familiari………………….……………….……. 2 (2 positivi)

studente 2

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 16

. contatti familiari………………….……………….……. 4 (2 positivi)

. studenti scuola secondaria di II grado

risultati positivi al Covid…….... ....................................... 1

lo studente svolge lezione in DAD

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 0

. contatti familiari………………….……………….……. 3 (1 positivo)

- Distretto Sanitario di Base n°30 (Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno)

nessuna segnalazione

- Distretto Sanitario di Base n°31 (Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino)

. studenti scuola primaria risultati positivi al Covid…….... 1

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 23

. contatti familiari………………….……………….……. 3 (2 positivi)

- Distretto Sanitario di Base n°32 (Ponticelli / Barra / San Giovann a Teduccio)

nessuna segnalazione

- Distretto Sanitario di Base n°33 (San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale)

. studenti scuola infanzia risultati positivi al Covid…….... 1

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 17

. contatti familiari………………….……………….……. 4 (4 in attesa esito tamponi)

- Distretto Sanitario di Base n°73 (Anacapri / Capri)

nessuna segnalazione