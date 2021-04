A scuola a luglio e agosto dai 3 ai 18 anni: come funziona il Piano Estate

Piano Estate messo a punto dal ministero dell’Istruzione per la scuola, destinato agli studenti dai 3 ai 18 anni, per rafforzarne le conoscenze e recuperando la socialità perduta in un anno caratterizzato dalla pandemia Covid. Per tale piano che prevede lezioni e corsi speciali a luglio e agosto il Governo ha predisposto 510 milioni di euro. La partecipazione degli studenti ai progetti sarà volontaria, così come quella dei docenti. Previsti moduli e laboratori di educazione motoria, gioco didattico, canto, musica, arte, scrittura creativa, educazione alla cittadinanza, educazione alla sostenibilità, educazione all'imprenditorialità, potenziamento della lingua italiana e della scrittura, potenziamento delle competenze scientifiche e digitali. Le attività si svolgeranno negli spazi aperti delle scuole e del territorio.

Occasione per tutti

"Una notizia che forse è passata un po' sottogamba, coperta dalla inutile discussione sul coprifuoco alle 22 o alle 23, è il Piano Estate per la scuola. Si tratta della possibilità, per gli studenti da 3 a 18 anni, di frequentare la scuola da giugno a settembre su base volontaria. Nelle intenzioni del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, si tratta di "un ponte per accompagnare gli alunni, specialmente quelli in difficoltà, all’inizio del nuovo anno scolastico”. Un modo concreto per dare la possibilità di recuperare non solo nozioni ma anche socialità ai ragazzi che hanno trascorso un anno praticamente chiusi in casa. Non va trascurato il fatto che, in alcuni contesti, la socializzazione e la prevenzione della dispersione scolastica sono fondamentali per arginare i fenomeni criminali, e quindi anche un efficace strumento di lotta alle mafie. Anche per questo, il Piano Estate per la scuola rappresenta davvero una notizia importante, sia per i nostri ragazzi che per la sua valenza sociale", è il commento di Paolo Siani, direttore di struttura presso il Santobono e deputato.