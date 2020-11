Save the Children e Dedalus: "Patto Educativo di Comunità" per Napoli

Un "Patto Educativo di Comunità" tra scuole, enti locali, associazioni, giovani e famiglie, così da contrastare insieme la povertà educativa, la dispersione scolastica e il fallimento formativo. È la proposta di Save The Children e Dedalus, insieme a 10 istituti scolastici, a 17 realtà territoriali, l’Asl Napoli 1 Centro (distretto 26, 28 e Open Point/ufficio socio-sanitario), e all’Assessorato alla scuola e all’istruzione del Comune di Napoli.

Il Patto, relativo alle zone di Pianura, Chiaiano, Rione Luzzatti e San Lorenzo-Vicaria-Vasto, ha l’obiettivo di supportare le istituzioni scolastiche sul territorio, rendendo la comunità locale una “comunità educante”, con un ruolo attivo nei percorsi di crescita ed educazione di bambine e bambini, ragazze e ragazzi.

Un esperimento che ha già basi solide, anche a Napoli, con tre programmi nazionali che alimentano molte delle azioni oggi comprese nel Patto Educativo di Comunità: Bella Presenza e Futuro Prossimo, entrambi finanziati dall’impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e il programma di prevenzione della dispersione scolastica “Fuoriclasse in Movimento” di Save the Children.

Il Patto verrà presentanto in una conferenza stampa online, giovedì 26 novembre alle 11, introdotta e moderata da Andrea Morniroli (cooperativa sociale Dedalus), con gli interventi di Carlo Borgomeo (presidente impresa sociale Con i Bambini) e Annamaria Palmieri (assessore alla Scuola e all’Istruzione del Comune di Napoli). Presenti anche i dirigenti scolastici delle scuole: Ic Giovanni XIII – Aliotta / Is M. Bassi / Ic Nazareth-Musto/ Is G. Siani/ Ic R. Bonghi/ Ic Bovio Colletta/ Cpia Napoli 1/ Ic F. Russo/ Ic 72° Palasciano/Ic Don G. Russolillo e i rappresentanti delle realtà e istituzioni locali che hanno aderito al patto. Concluderà Raffaela Milano, direttrice dei programmi Italia/Europa di Save the Children Italia.