Mugnano, servizio navetta in abbonamento gratuito per gli alunni della Sequino ospitati alla Siani

L’Amministrazione Sarnataro di Mugnano mette a disposizione il servizio navetta per gli alunni della Sequino ospitati alla Siani, offrendo abbonamenti gratuiti. Il servizio sarà effettuato dalla società affidataria del trasporto pubblico locale.

Le domande, da parte dei genitori, dovranno essere presentate entro le ore 12 dell’11 ottobre presso l’ufficio protocollo dell’Ente o inoltrate all’indirizzo pec protocollomugnano@pec.it.

Per partecipare è necessario essere residenti nel Comune di Mugnano di Napoli, essere iscritto ad una delle classi primarie della scuola Sequino ospitate dalla scuola Siani ed un Isee inferiore ai 35 mila euro. A parità di punteggio sarà privilegiato l’alunno con un Isee più basso. Le domande possono essere scaricate dal sito istituzionale del Comune.

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto un finanziamento pari ad 1 milione e 200 mila euro per rendere più sicuro l’istituto Sequino – spiega il sindaco Luigi Sarnataro – I lavori sono iniziati già a giugno, con la fine dell’anno scolastico, e si concluderanno presumibilmente entro gennaio 2022. In questo lasso di tempo le classi della Sequino sono ospitate dalla Siani. Per ridurre al minimo i disagi di genitori e studenti abbiamo deciso di dedicare un’apposita navetta per il trasporto degli alunni da via Murelle fino a via Napoli. Inoltre ci siamo anche preoccupati di aggiustare il cancello che dalla scuola Siani porta al parcheggio retrostante, inviando i nostri volontari di protezione civile per l’apertura e la vigilanza del varco, così che i genitori possano usufruire anche di quell’ingresso evitando ingorghi e assembramenti. Mi preme, infine, ringraziare le dirigenti scolastiche per la collaborazione, l’assessore Cirullo che ha seguito il tutto, e il Comitato Genitori per la pazienza e gli utili suggerimenti”.