Navetta comunale, a Mugnano 250 abbonamenti gratuiti per studenti

MUGNANO - Navetta comunale, l'Amministrazione Sarnataro apre il bando per assegnare 250 abbonamenti gratuiti. Potranno fare domanda tutti i residenti tra i 13 e i 35 anni, con un Isee inferiore ai 35 mila euro, iscritti ad una scuola secondaria, università o corso post laurea nei comuni di Napoli e Marano.

"Abbiamo ampliato la platea degli studenti che possono fare domanda - sottolinea l'assessore al ramo Carmen Ausilio - così da fornire a tutti i ragazzi beneficiari un servizio gratuito ed essenziale per spostarsi". Le domande andranno presentate all'ufficio protocollo entro e non oltre il 27 agosto. "Un bando simile uscì già a gennaio - sottolinea il sindaco Luigi Sarnataro - Questa volta però abbiamo allargato la platea sia sotto il profilo anagrafico che territoriale. Offriamo un ennesimo servizio ai nostri studenti, per spostarsi gratis nei comuni a noi vicini, in una fase storica in cui i trasporti pubblici creano spesso disservizi e disagi".