Scuole di Napoli e provincia, la classifica delle migliori secondo Eduscopio

Eduscopio, gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, ha portato a termine uno studio sugli istituti superiori di Napoli e provincia decretando le migliori scuole dell'area.

Per quanto riguarda i classici, risulta primo il Liceo Ginnasio Statale Jacopo Sannazaro, questo esattamente come l'anno scorso seguito dai licei Umberto e Vittorio Emanuele.

Capitolo licei scientifici: primo il Convitto Vittorio Emanuele, secondo il Mercalli, terzo l'Alberti. Il Labriola guida invece la classifica dei licei scientifici delle Scienze applicate.

Per quanto riguarda i licei linguistici, il primo è come lo scorso anno il Flacco di Portici, in fatto di Scienze umane è primo il Giordano Bruno di Arzano, per l'opzione Economico-sociale invece primo il Genovesi.

Passiamo agli istituti tecnici. Per i Tecnici economici, primo l'istituto Rocco Scotellaro di San Giorgio a Cremano, per i Tecnici tecnologici primo il Giancarlo Siani.Per quanto riguarda l'aspetto delle prospettive concrete di lavoro per i loro studenti nel caso dei Tecnici economici primeggia il Diderot di Casoria (che è una scuola paritaria), e tra i Tecnici tecnologici l'Augusto Righi di Napoli.

Il Pagano-Bernini (oggi separatosi) è il primo istituto professionale per i servizi, il Carlo Levi quello per l'industria e l'artigianato.

Come sono stilate le classifiche

Tra gli indicatori più importanti presi in considerazione da Eduscopio per i licei c'è la performance universitaria dei diplomati nelle singole scuole, ovvero gli esami superati e la media dei voti ottenuta. Per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, invece, gli indicatori guardano soprattutto al numero di diplomati che hanno trovato un lavoro entro due anni dal diploma, e la coerenza tra gli studi fatti e il lavoro svolto.