Trovato il messaggio in bottiglia degli studenti: che cosa avevano scritto

Presso l’Istituto Comprensivo 2° “Plinio il Vecchio-Gramsci” di Bacoli è stato attivato un progetto interdisciplinare sulla sostenibilità e sui vantaggi e svantaggi dell’utilizzo del vetro rispetto alla plastica.

Tutto è partito dalla vicenda che ha visto come protagonista il bacolese Dario Grande, che sulla spiaggia di Miseno qualche mese fa ha trovato una bottiglia proveniente dalla Spagna e contenente il messaggio di un ragazzino di Maiorca, storia che grazie al giornalista e scrittore catalano Oscar Dolcet Ramirez ha avuto largo spazio anche sulla stampa spagnola.

I ragazzi della “Plinio il Vecchio-Gramsci" sono stati protagonisti di una giornata ecologica durante la quale si sono recati sulla spiaggia di Miliscola per raccogliere bottiglie ed oggetti di plastica. Infine, oltre a creare biglietti personalizzati (anche in lingua straniera), decorazione di bottiglie e la realizzazione di una mappa per una caccia al tesoro, hanno affidato al mare una bottiglia contenente un loro messaggio.

È stata trovata sulla spiaggia di Lucrino da Vincenzo Di Domenico Volpe il quale è riuscito anche a risolvere l'indovinello proposto dai ragazzi con cui, prossimamente, assieme alle docenti Susy Scotto di Carlo e Libera Schiano Lomoriello, promotrici del progetto interdisciplinare, condividerà il piacere di mangiare una pizza allo stesso tavolo.