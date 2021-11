Al MAV di Ercolano torna con successo il MAV School Experience

È partito col botto, nell’ultima settimana di ottobre, il progetto educational dedicato alle scuole del MAV, il Museo Archeologico Virtuale della Città di Ercolano e del Museo del Parco nazionale del Vesuvio di Boscoreale, facendo registrare subito un migliaio di presenze e tante prenotazioni per il prosieguo dell’anno scolastico 2021-2022. Una grande affluenza che giustifica il cauto ottimismo degli organizzatori per un vero e proprio ritorno alla normalità dopo l’emergenza Covid.

Il MAV SCHOOL EXPERIENCE 2021-22 si articola in ben sei percorsi didattici che accompagnano i ragazzi alla scoperta della grande cultura della nostra Regione in sinergia con i più importanti siti culturali del territorio. In quanto il MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano , situato a poche centinaia di metri dagli scavi archeologici dell’antica Herculaneum, rappresentando un centro di cultura e di tecnologia applicata ai Beni Culturali e alla comunicazione tra i più all’avanguardia in Italia, grazie alla magia tecnologica dell’ultima versione MAV 5.0 – Virtual multiReality, la più avanzata di sempre, da ottobre 2019, ha rivoluzionato radicalmente il modo di vivere l’esperienza conoscitiva del viaggio virtuale nella vita e nello splendore delle principali aree archeologiche di Pompei, Ercolano, Baia, Stabia e Capri, per meglio comprenderne il passato e la bellezza in un viaggio propedeutico alla visita ai siti archeologici en plein air dell’area vesuviano.

I PERCORSI DEL MAV SCHOOL EXPERIENCE 2021-2022:

MAV EXPERIENCE

Visitare il MAV è un’esperienza in tutti i sensi perché sarete proiettati in un viaggio nel tempo, accompagnati da guide virtuali. Vedrete le antiche città romane, ascolterete le voci degli abitanti di Herculaneum, toccherete con mano i reperti virtuali, sentirete i profumi dei giardini di Villa dei Papiri, gusterete il cibo che mangiavano gli antichi abitanti.

Attività Visita guidata + film in 3D sull’eruzione del Vesuvio / Durata 1 ora e 15 min. Costo € 9,00 a studente

INFANZIA | PRIMARIA | SECONDARIA I GRADO | SECONDARIA II GRADO

MAV + Scavi di Ercolano

Un itinerario tra passato e futuro che consentirà agli studenti e ai docenti di approfondire al meglio la conoscenza dell’antica Ercolano. Una guida vi accompagnerà al sito archeologico dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco e in condizioni di perfetta conservazione per apprendere la storia della città romana. Dopo la visita, gli studenti si sposteranno al MAV dove, attraverso le installazioni multimediali e le ricostruzioni virtuali in 3D, vivranno un’esperienza immersiva che li proietterà in un suggestivo viaggio verso il passato. Un viaggio tra archeologia e tecnologia, tra arte e innovazione grazie al quale la storia non vi sembrerà più la stessa.

Attività Visita al Mav + visita agli Scavi di Ercolano / Durata 3 ore Costo € 250,00 a gruppo (max 25 studenti). Gratuità per un docente ogni 10 studenti.

Visione del film in 3D/multiD “Pompei e Ercolano 79 d.C.: l’eruzione del Vesuvio”: € 2 a studente

PRIMARIA | SECONDARIA I GRADO | SECONDARIA II GRADO

MAV + Scavi di Pompei

Alla scoperta di una eccezionale testimonianza archeologica: la città di Pompei. Guidati da un archeologo, studenti e docenti inizieranno un viaggio nel cuore della città antica ripercorrendo le sue secolari strade. Entreranno nel foro, ammireranno i templi, i negozi, le botteghe artigianali, le dimore patrizie, le terme ed i teatri, ricalcando così la vita quotidiana degli abitanti dell’area vesuviana in età romana. Dopo la visita, gli studenti si sposteranno al Mav dove, attraverso le installazioni multimediali e le ricostruzioni virtuali in 3D, approfondiranno i temi affrontati durante la visita a Pompei, vivendo un’esperienza immersiva che li proietterà in un suggestivo viaggio tra archeologia e tecnologia.

Attività Visita al Mav + visita agli Scavi di Pompei / Durata 4 ore e 30 min Costo € 250,00 a gruppo (max 25 studenti). Gratuità per docenti ogni 10 studenti.

Visione del film in 3D/multiD “Pompei e Ercolano 79 d.C.: l’eruzione del Vesuvio”: € 2 a studente.

PRIMARIA | SECONDARIA I GRADO | SECONDARIA II GRADO

MAV + Museo del Parco del Vesuvio

Visitare il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio è un'esperienza unica, emozionante ed educativa, durante la quale è possibile seguire un percorso espositivo con pannelli informativi e installazioni multimediali, che illustra l’evoluzione geologica del complesso vulcanico SommaVesuvio, lo sviluppo della biodiversità attraverso le principali specie vegetali e animali e l’interazione dell’uomo con il vulcano. Al termine della visita, gli studenti si sposteranno al MAV dove gli studenti saranno coinvolti in un affascinante viaggio nel tempo rivivendo, grazie alla tecnologia del virtuale e alla grafica 3D, lo splendore della città di Ercolano e dell’area vesuviana,

Attività Visita al Mav + visita al Museo del Museo del Parco del Vesuvio / Durata 2 ore e 30 min Costo € 10,00 a studente

PRIMARIA | SECONDARIA I GRADO | SECONDARIA II GRADO

ERUZIONI VESUVIANE

L’esperimento scientifico si articola in due fasi: nella prima fase, i bambini realizzeranno con forbici e cartoncini un mini vulcano, nella seconda fase, si simulerà un’ eruzione vulcanica grazie ad una reazione chimica tra una sostanza acida e una sostanza basica.

Attività Laboratorio didattico / Durata 1 ora Costo € 6,00 a studente

In collaborazione con l’Associazione Onda

PRIMARIA | SECONDARIA I GRADO

IN CUCINA CON GLI ANTICHI ROMANI

Un percorso ludico-sensoriale volto alla (ri)scoperta di profumi e sapori di un tempo passato ma non dimenticato. Il laboratorio si dividerà in una prima parte di introduzione all’alimentazione tipica dei romani con l’ausilio di un banchetto tematico opportunamente allestito con riproduzioni e utensili, mentre nella seconda parte gli allievi potranno realizzare un tipico “panis” dell’epoca da portare e infornare a casa.

Attività Laboratorio didattico / Durata 1 ora Costo € 7,00 a studente.

In collaborazione con l’Associazione Il Cuoco delle Menadi

PRIMARIA | SECONDARIA I GRADO | SECONDARIA II GRA

La prenotazione è gratuita ma obbligatoria. In assenza di prenotazione, i servizi di visita non potranno essere garantiti.

La prenotazione viene effettuata attraverso il Contact Center oppure mediante modulo di contatto sul sito del Museo. Una volta effettuata la prenotazione, sarà inviata una mail di conferma da presentare obbligatoriamente alla biglietteria il giorno della visita. Il referente scolastico è tenuto a controllare che la conferma di prenotazione contenga tutti i dati corretti.

In caso di ritardo, la Fondazione non potrà garantire la fruizione dei servizi acquistati secondo il programma prenotato.

