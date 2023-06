La traccia su Whatsapp è il tema più scelto in città

E' il testo di Marco Belpoliti tratto da "Elogio dell'attesa nell'era di Whatsapp" la traccia scelta da quasi tutti i maturandi del liceo "Antonio Genovesi" di Napoli. Quasi un plebiscito per il tema di attualità, che si è rivelato essere molto affine alla sensibilità delle nuove generazioni. "Nella mia classe abbiamo fatto tutti il tema di attualità", racconta Flavia, la prima studentessa ad uscire dall'istituto di piazza del Gesù Nuovo, nel cuore del centro storico napoletano.

"Non ci aspettavamo queste tracce - spiega - pensavamo ci sarebbero stati proposti temi come l'intelligenza artificiale, il femminicidio, e tra gli autori D'Annunzio, mentre io avrei speravo in Italo Svevo. Abbiamo trovato invece dei temi completamente diversi". La scelta del tema su Whatsapp è stata quasi naturale: "È un argomento molto vicino a noi, alla nostra generazione, è stato più semplice per noi parlarne. Nella mia classe abbiamo scelto tutti quel tema, tranne due che hanno scelto l'altra traccia di attualità, il tema sulla lettera all'ex ministro Bianchi".