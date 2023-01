Gli studenti del Marconi scendono in piazza: da mesi senza scuola

"Comprendo il disagio degli studenti e del personale dell'Istituto Marconi. Voglio però innanzitutto ricordare che la Città metropolitana di NAPOLI già da maggio scorso aveva messo a disposizione risorse per oltre 400mila euro per trovare nel Comune di Melito una sistemazione degli studenti. Purtroppo, sia gli utenti che l'amministrazione comunale di Giugliano, hanno ritenuto tale scelta non praticabile. Di fronte alla indisponibilità di strutture idonee pubbliche nella città di Giugliano abbiamo spostato tutti i nostri sforzi per trovare una soluzione che coinvolga i privati".

Così Salvatore Cioffi, consigliere delegato all'edilizia scolastica dell'ente di piazza Matteotti, in riferimento alla manifestazione e alle proteste degli studenti dell'istituto superiore di Giugliano oggi in piazza per protestare. I circa 1.400 iscritti non hanno più una sede perché quella storica di via Basile deve essere ristrutturata e dallo scorso settembre frequentano la scuola solo di pomeriggio. "Sia la parte politica che i tecnici e gli amministrativi del nostro Ente - ancora Cioffi - stanno lavorando per trovare la soluzione al problema in tempi stretti".k