Liceo Galilei di Napoli, si parte il 24 settembre: orari e calendario

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Napoli ha comunicato gli orari ed il calendario delle attività didattiche che prenderanno il via il prossimo 24 settembre.

"A causa dell’emergenza epidemiologica e vista la necessità primaria di evitare assembramenti all’interno del fabbricato, si è deciso che per l’a. s. 2020/2021, fino al cessare dell’emergenza epidemiologica, verrà adottata la didattica mista presenza-distanza. Pertanto gli alunni di ciascuna classe saranno suddivisi in due gruppi per consentire contemporaneamente la partecipazione alle Lezioni in Presenza e alla Didattica A Distanza. Sarà possibile modificare ogni settimana (ogni 7 giorni) la composizione dei gruppi allo scopo di ottimizzare la distribuzione degli studenti nell’ottica di coinvolgere l’intero gruppo classe. Il Consiglio di Classe si farà carico di valutare di volta in volta le situazioni e la composizione dei gruppi", rende noto l'istituto vomerese sul proprio portale.

Il calendario

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2020 entrano solo le CLASSI PRIME – PRIMO GRUPPO IN PRESENZA

Ingresso ore 08,10 – uscita ore 12,10, il primo gruppo studenti delle Classi Prime del Liceo Linguistico, secondo la suddivisione per cognomi pubblicata sul sito del Galilei Ingresso ore 08,40 – uscita ore 12,10, il primo gruppo studenti delle Classi Prime del Liceo Scienze Umane, secondo la suddivisione per cognomi pubblicata sul sito Ingresso ore 09,10 – uscita ore 13,10, il primo gruppo studenti delle Classi Prime del Liceo Scientifico, secondo la suddivisione per cognomi pubblicata sul sito Ingresso ore 09,40 – uscita ore 13,10, il primo gruppo studenti delle Classi Prime del Liceo Scienze Applicate, secondo la suddivisione per cognomi pubblicata sul sito

VENERDI’ 25 SETTEMBRE 2020 entrano solo le CLASSI PRIME – SECONDO GRUPPO IN PRESENZA

Ingresso ore 08,15 – uscita ore 12,10, il secondo gruppo studenti delle Classi Prime del Liceo Linguistico, secondo la suddivisione per cognomi pubblicata sul sito Ingresso ore 08,45 – uscita ore 12,10, il secondo gruppo studenti delle Classi Prime del Liceo Scienze Umane, secondo la suddivisione per cognomi pubblicata sul sito Ingresso ore 09,15 – uscita ore 13,10, il secondo gruppo studenti delle Classi Prime del Liceo Scientifico, secondo la suddivisione per cognomi pubblicata sul sito Ingresso ore 09,45 – uscita ore 13,10, il secondo gruppo studenti delle Classi Prime del Liceo Scienze Applicate, secondo la suddivisione per cognomi pubblicata sul sito:

DA LUNEDI’ 28 SETTEMBRE A VENERDI’ 05 OTTOBRE entrano TUTTE LE CLASSI: PRIMO GRUPPO IN PRESENZA, SECONDO GRUPPO IN Didattica a distanza.

DA LUNEDI’ 05 OTTOBRE A VENERDI’ 09 OTTOBRE entrano TUTTE LE CLASSI: SECONDO GRUPPO IN PRESENZA, PRIMO GRUPPO IN Didattica a distanza.

"Il prospetto della suddivisione di tutte le classi in gruppi sarà pubblicato a breve. Inoltre, si ribadisce che tutte le comunicazioni alle famiglie avverranno solo ed esclusivamente attraverso il sito web della scuola", rende noto il Liceo Galilei.