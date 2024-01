Riaprono dopo dieci anni i cortili della scuola dell'800

Erano chiusi da oltre dieci anni i cortili della Scuola Giacomo Leopardi di Fuorigrotta, a Napoli. Sono stati inaugurati oggi alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi e dell'assessore comunale all'Istruzione Maura Striano. Una scuola storica la Giacomo Leopardi, che affonda le sue radici alla fine dell'Ottocento, come suggerisce la bellezza dell'edificio. Negli anni, i lavori di ristrutturazione avevano riguardato solo le facciate e la dirigente scolastica, Albina Arpaia, era stata costretta a chiudere i cortili: "Non solo erano malmessi, ma cadevano anche pezzi di intonaco".

Il rientro a scuola dopo il Covid ha reso ancora più necessario uno spazio esterno: "Abbiamo ottenuto un finanziamento di 400mila grazie al Patto per Napoli per la riqualificazione degli spazi esterni - ha proseguito la dirigente - poi un altro finanziamento della Municipalità per l'erba sintetica e uno europeo per la realizzazione di un orto". Il primo cittadino ha indicato la riapertura dei cortili della Leopardi come un altro passo nella riqualificazione del plessi scolastici che fanno capo al Comune.

Ogni anno, però, il dimensionamento scolastico toglie a Napoli e provincia scuole, classi e docenti: "E' un provvedimento ministeriale che accorpa scuole per avere meno presidi - ha spiegato Manfredi - ma abbiamo chiesto al Governo che si tenga conto anche delle realtà sociali. Ci sono luoghi dove c'è necessità di scuole più piccole e gestibili".