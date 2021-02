Confindustria regala un laboratorio Zero Robotics al Righi

È in programma per oggi alle 12, via Zoom, una conferenza stampa per illustrare il protocollo d'intesa definito tra Confindustria Campania, l'Ufficio scolastico regionale della Campania e l'Iti Augusto Righi: Confindustria Campania si impegna a realizzare un Laboratorio Zero Robotics per l'istituto Augusto Righi di Napoli. Zero Robotics è una competizione mondiale di robotica aerospaziale organizzata dal Mit di Boston in collaborazione con la Nasa, Aurora e altre agenzie aerospaziali.

Lo storico istituto tecnico industriale napoletano partecipa dal 2013 alla competizione, qualificandosi ogni anno per la finale, vinta nel 2016. La nuova edizione della competizione comporta una fase progettuale che rende necessaria la disponibilita' di un laboratorio dedicato. All'appuntamento sono previsti, tra gli altri, gli interventi del presidente di Confindustria Campania Vito Grassi, della direttrice generale dell'Ufficio scolastico regionale Luisa Franzese, e della dirigente scolastica dell'Iti Righi, Giovanna Martano.