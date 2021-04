All’Istituto Pavese si presenta l'Aula “Apple”: la tecnologia cambia l'istruzione

Il 26 aprile alle ore 10.00, presso l’Istituto Comprensivo Statale “Cesare Pavese” di Napoli si terrà la presentazione dell'Aula Multimediale “Apple” realizzata grazie ai finanziamenti europei PON FESR – Smart Class - allo scopo di favorire e sviluppare una didattica innovativa, basata sulle nuove tecnologie informatiche e finalizzata all’innovazione, alla collaborazione e alla condivisione della conoscenza tra gli studenti. L’evento, organizzato dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Caterina Cernicchiaro, in collaborazione con R-Store, si terrà online sulla piattaforma webex con la partecipazione del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Dott.ssa Luisa Franzese, dell’Assessore all’Istruzione del Comune di Napoli, Annamaria Palmieri, il Presidente della V Municipalità Vomero Arenella Arch. Paolo De Luca, nonché la componente del mondo accademico nella persona del Prof. Michele Iaselli, docente di Diritto dell’Informatica presso l’Università degli Studi di Cassino e Presidente dell’Associazione Nazionale per la Protezione dei Dati Personali.

Introduce l’evento la Prof.ssa Alessia Cuomo, docente di Tecnologia ed Apple Teacher dell’IC Pavese, mentre curerà l’aspetto tecnico il Dott. Luca Marotta, Education Account Manager R-Store SpA.

L’incontro sarà moderato dalla Dott.ssa Anna Copertino, giornalista e scrittrice.

Durante l’incontro gli alunni della classe III F della SS1 presenteranno gli elaborati realizzati durante l’anno scolastico.

L’allestimento di questo tipo di Ambiente di Apprendimento, multimediale e innovativo, realizza pienamente quanto previsto dal Protocollo d’Intesa stipulato il 9 ottobre 2020 tra il Ministero dell'Istruzione, l'Apple Distribution International Limited e l’Osservatorio Permanente Giovani Editori avente ad oggetto proprio la “Realizzazione di azioni a supporto dell’innovazione digitale nella scuola italiana con particolare riferimento all’emergenza COVID-19” al fine di implementare l’innovazione didattica, di migliorare la connettivita?, di diffondere la cultura dell'educazione digitale, nonche? di potenziare le competenze digitali degli studenti e dei docenti nell'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica.

Tutto questo è stato realizzato attraverso l’allestimento di un Ambiente di Apprendimento innovativo come l’“AULA APPLE” dotata di maxi schermo-pc, 20 iPad per gli alunni ed uno per il docente, dove i nostri ragazzi collaborano tra loro, fanno proposte, ricercano in maniera costante, con il supporto delle nuove tecnologie didattiche che, appunto, consentono loro di andare in Internet, di proporre soluzioni e di proiettarle sullo schermo interattivo direttamente dal proprio IPAD.

La Dirigente Dott.ssa Caterina Cernicchiaro sottolinea che, "tale realtà, rappresenta una vera e propria innovazione per il nostro sistema educativo, in quanto cambia sia il ruolo del docente che quello degli studenti.

Compito del docente è quello di guidare gli alunni verso una didattica creativa, osservare, incoraggiare, suscitare motivazione, stimolare la riflessione, il pensiero critico e l’autonomia utilizzando nuove metodologie didattiche quali il cooperative learning, il problem-solving e soprattutto il “peer to peer” che promuove l’apprendimento tra pari.

Grande spazio viene dato al lavoro di gruppo: è, infatti, attraverso la condivisione, la collaborazione, il dialogo e il confronto che ciascun alunno assume un ruolo attivo, un ruolo centrale e da protagonista nel processo di insegnamento – apprendimento.

Questo approccio didattico, completamente innovativo, basato sulle nuove tecnologie, porta gli studenti verso l’acquisizione di quelle competenze chiave di cittadinanza attiva che sono indispensabili per poter agire ed operare nella nuova società della conoscenza quali: saper collaborare, saper comunicare, trovare e proporre soluzioni in base alle conoscenze acquisite.

L’integrazione della tecnologia nella scuola è inevitabile.

La rivoluzione che ha portato l’informatica in tutti i campi da quello economico- finanziario a quello produttivo, da quello professionale a quello politico, non poteva, ovviamente, non estendersi anche alla Scuola.

In Italia abbiamo una cultura della “scuola” tradizionale, ma non possiamo certo chiuderci alle nuove tecnologie.

Le prossime generazioni dovranno fare i conti con un futuro molto diverso dall’attuale, in cui lo smart working sostituirà in tutto o in parte il lavoro in presenza, l’informazione verrà veicolata sempre più attraverso i social network, così come gli acquisti verranno fatti su piattaforme online.

Non è possibile, quindi, pensare che a questa rivoluzione non partecipi anche la scuola!

Nel nostro Istituto, infatti, si sta sperimentando già dal 2015, una didattica strutturata all’approccio informatico attraverso la programmazione (coding) ed il pensiero computazionale. I nostri allievi hanno raggiunto grandi traguardi e hanno avuto riconoscimenti importanti, come il premio per il miglior gioco didattico durante la Codeweek 2020 e la vittoria del Concorso “Programma una storia” nell’ambito di “Programma il Futuro” nel 2019. Queste esperienze ci avevano dato già prova dell’importanza delle nuove tecnologie nell’insegnamento. Proprio per questo motivo, il nostro Istituto, è da sempre impegnato verso la realizzazione di una didattica innovativa basata sulle nuove tecnologie informatiche, rappresentando questo aspetto, un ulteriore valore aggiunto per l’offerta formativa dell’IC Cesare Pavese di Napoli e una grande opportunità per migliorare la qualità dei percorsi formativi dei nostri alunni. Questo percorso di innovazione digitale è stato realizzato nel corrente anno scolastico, nel pieno di una pandemia mondiale, a dimostrazione che, nonostante le innumerevoli difficoltà del periodo attuale, la Scuola Campana nonsi è mai fermata, anzi, ha dimostrato di saper affrontare con forza e determinazione tutte le sfide e le criticità collegate all’emergenza Covid, attraverso un grande lavoro di squadra svolto con impegno e collaborazione da tutte le componenti della comunità scolastica".