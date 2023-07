Immissioni in ruolo del personale docente in Campania: 3392 assunzioni

Partono quest'oggi le immissioni in ruolo del personale docente in Campania, che secondo i dati diffusi da Anief sono 3392. Si inizia con la prima fase per i candidati delle graduatorie di merito.

"Da oggi 18 luglio saranno aperte le funzioni per la prima fase (scelta provincia) che si concluderanno il 20 luglio. Pochi giorni per i candidati per presentare domanda on line. Sui posti residuali ci sarà a livello nazionale la call veloce dal 2 al 4 agosto. Aspettando che si concludano tutte le operazioni delle immissioni in ruolo, quasi sicuramente ci sarà uno slittamento della pubblicazione delle assegnazioni provvisorie/utilizzazioni al 10 agosto invece del 4 previsto dalla normativa. Insieme al cronoprogramma ci sono stati dati i numeri delle operazioni. Su 4417 posti disponibili in organico in diritto ci saranno solo 3441 immissioni in ruolo, di cui 2930 da GM e GAE e 320 da assegnare con contratto a tempo determinato ai sensi dell’ex art.59 comma 4. Tali ultime immissioni saranno su ADMM e ADAA. Le assunzioni a tempo determinato su ADAA riguarderanno solo le province di Avellino e Salerno per poche unità", spiega in una nota l'Anief Campania.

"Siamo rimasti delusi da questi numeri – commenta Stefano Cavallini presidente regionale Anief Campania – soprattutto considerando che i posti disponibili sono 4417. Ci saranno quasi mille assunzioni in meno rispetto alle disponibilità. Considerando la richiesta di docenti in Italia non si capisce la scelta del MIM”.

La delegazione Anief ha richiesto che ci possa essere una riarticolazione dei 146 posti su call veloce nel caso non vengano assegnati. Tali posti sono su alcune classi di concorso: A022 (76 posti), A026 (22 posti), A027 (27 posti), A040 (14 posti), A042 (4 posti) e B018 (4 posti).

“È inutile perdere dei posti che possono andare a immissioni in ruolo – conclude Cavallini – se la call veloce non saturerà i posti. Abbiamo chiesto con forza di riassegnare gli eventuali posti residuali della call veloce alle immissioni su GPS sostegno. Per noi è fondamentale attivare tutti i posti dati per le immissioni in ruolo anche sulle rinunce. Pertanto, vigileremo affinché ciò accada”.