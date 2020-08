Scuola, finanziamento per la ripartenza dal Comune di Napoli

La Giunta comunale di Napoli ha approvato, nella serata di ieri e su proposta dell'assessore all'Istruzione e alla Scuola Annamaria Palmieri, il progetto di manutenzione ordinaria relativo agli interventi di adeguamento funzionale degli spazi didattici delle scuole comunali in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Con la delibera si destinano 150mila euro alla manutenzione e ai piccoli interventi necessari alla riapertura in presenza e sicurezza dei circoli a gestione comunale del comparto 0-6 anni, su molte delle quali sono gia' in corso interventi finanziati con i fondi del Miur per l'allestimento delle aree esterne con ripavimentazioni, nuovi giochi e interventi di messa in sicurezza.