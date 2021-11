Trenta milioni per le scuole di Napoli: al via le ristrutturazioni

Il sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi ha approvato una serie di "rilevanti deliberazioni che saranno poste all'approvazione definitiva del Consiglio Metropolitano convocato per i giorni 24 e 25 Novembre prossimo". Lo si legge in una nota dell'Ente di piazza Matteotti dove si spiega che: "in relazione ai Fondi PNRR previsti dal Decreto n.217/2021 del ministro dell'Istruzione, sono stati approvati interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza della Città metropolitana per un importo di 18.906.528,87 euro. Inoltre, attraverso l'applicazione dell'avanzo di amministrazione libero, sono stati investiti 9.450.000,00 euro per il finanziamento dei lavori di adeguamento strutturale di 3 edifici scolastici di competenza delle Direzioni Tecniche Scuole 1 e 2 della Città Metropolitana di Napoli; 2.170.00 euro sono stati poi stanziati per finanziare iniziative natalizie promosse dei comuni del territorio metropolitano". Il sindaco ha quindi attribuito con suo provvedimento diretto, alla Direzione Gare e Contratti, la specifica funzione di "Ufficio dedicato alle procedure di appalto" in ottemperanza agli obblighi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza PNRR. Manfredi ha infine partecipato alla riunione dei capigruppo che ha deciso all'unanimità di convocare per i giorni 24 novembre (prima convocazione 9:30) e 25 novembre (seconda convocazione 10;30), il Consiglio Metropolitano che sarà come sempre trasmesso in diretta streaming sui canali social istituzionali dell'amministra... e su www.metronapoli.it . "Lo sviluppo di Napoli - ha detto al termine della riunione il sindaco - dipende molto dell'interazione con la sua area metropolitana. In tal senso sono fondamentali le proposte che provengono dai singoli territori. Vanno sfruttate a pieno le grandi potenzialità della Città Metropolitana: sarà l'impegno della nostra Amministrazione".