Esami di maturità 2022, oltre 3000 diplomati con lode in Campania

Il Ministero dell?Istruzione ha diffuso i dati relativi agli esiti degli Esami di Stato della scuola secondaria di primo e di secondo grado per l?anno scolastico 2021/2022.

Per quanto riguarda gli esiti degli Esami di Stato delle scuola secondaria di secondo grado, sono 3011 i diplomati con lode nella Regione Campania. E' il dato numerico più alto in Italia, molto alto se confrontato ai dati di altre grandi regioni come il Lazio (1711), Lombardia (1053), Emilia Romagna (855) e Veneto (735), anche se in percentuale a guidare sono Calabria (6,6%) e Puglia (6,3%).

Questa la distribuzione percentuale dei diplomati per fascia di voto in Campania:

60: 3,2%

61-70: 17,1%

71-80: 25,7%

81-90: 23,4%

91-99: 15,7%

100: 10,7%

100 e lode: 4,1%