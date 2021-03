Maturità 2021, ci siamo: come sarà e quando inizieranno gli esami

Nella giornata di oggi, 4 marzo, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’ordinanza che disciplina il prossimo Esame di Stato per la scuola secondaria. Nei fatti, la maturità 2021 rimane uguale rispetto a quella "emergenziale" del 2020: un maxi orale, con ad introdurlo la discussione di un elaborato scritto, e ad esaminare una commissione interna con presidente esterno.

Si inizia il prossimo 16 giugno alle 8.30, mentre l'argomento dell'elaborato sarà definito dai Consigli di classe entro il prossimo 30 aprile e trasmesso ai candidati entro il 31 maggio. Nel tempo a disposizione (circa un mese) il maturando avrà anche il supporto di un docente che lo accompagnerà nel precorso.

L’elaborato potrà avere forme diverse, in modo da tenere conto della specificità dei diversi indirizzi di studio. Ad esempio sarà di Lingua e cultura latina e Lingua e cultura greca per il Liceo classico, Matematica e Fisica per il Liceo scientifico, eccetera (tutte le discipline sono pubblicate sul sito del Ministero).

Discusso l’elaborato, il colloquio – che durerà circa 60 minuti – proseguirà con la discussione di un testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana, con l’analisi di materiali predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline.

Il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la terza classe, fino a 20 per la quarta e fino a 22 per la quinta. I restanti 40 punti vengono assegnati con l'orale e sarà possibile ottenere la lode.