Scuola: verrà misurata la temperatura agli alunni. Si partirà dalle superiori

La Regione Campania ha deciso di acquistare termoscanner da assegnare agli istituti "per fare in modo che la temperatura venga misurata agli alunni all'ingresso degli stessi istituti". Così in una nota di palazzo Santa Lucia al termine di una riunione convocata dal presidente della Regione Vincenzo De Luca con l'Unita di crisi e tutti i direttori generali delle Asl e delle Aziende ospedaliere, nella quale sono state affrontate le problematiche relative alla riapertura delle scuole.

Il controllo "comincerà ovviamente dalle secondarie superiori". "Si farà poi una verifica - si legge - tra 4/5 giorni per capire l'andamento dello screening volontario sul personale scolastico. Le strutture sanitarie regionali si preparano a coprire eventuali vuoti per fare in modo che tutto il personale arrivi negli istituti dopo il necessario controllo". De Luca nei giorni scorsi aveva ritenuto "assurda e totalmente inefficace" la disposizione nazionale "secondo cui il controllo della temperatura viene fatto a casa".