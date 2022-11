Scuole di Napoli e provincia, le migliori del 2022: la classifica

Come è consuetudine di anno in anno, anche per questo 2022 la Fondazione Agnelli ha stilato la classifica Eduscopio delle migliori scuole superiori italiane. Una tabella che entra anche nel dettaglio città per città, e che quindi mette in ordine dalla migliore alla peggiore anche le scuole partenopee.

Utile soprattutto per chi alla fine delle medie deve decidere quale istituto frequentare, la classifica di Eduscopio si basa sulle performance lavorative e universitarie degli ex studenti.

Entriamo nel dettaglio delle migliori scuole partenopee.

Classifica migliori licei scientifici di Napoli e provincia

Dopo diverso tempo il Mercalli ha scalzato il Convitto nazionale Vittorio Emanuele dalla vetta dei licei scientifici, mentre salgono il Labriola e il Silvestri. Perdono tre posizioni sia l'Urbani di San Giorgio a Cremano che il Lucrezio Caro.

Giuseppe Mercalli Convitto Vittorio Emanuele Gian Battista Vico Leon Battista Alberti Arturo Labriola Filippo Silvestri Vittorini Carlo Urbani Eleonora Pimentel Fonseca Tito Lucrezio Caro

Classifica migliori licei classici di Napoli e provincia

Sempre primo il Sannazaro tra i licei classici, mentre torna in seconda piazza l'Umberto. Arrivano come novità nella top 10 il Levi di Marano e il Gandhi di Casoria.

Jacopo Sannazaro Umberto I Convitto Vittorio Emanuele I Vittorio Emanuele II Adolfo Pansini Piero Calamandrei Quinto Orazio Flacco Antonio Genovesi Carlo Levi Mahatma Gandhi

Classifica migliori licei delle scienze umane di Napoli e provincia

Il Comenio diventa primo liceo di scienze umane salendo addirittura di cinque posti rispetto alla classifica dello scorso anno. Stesso balzo in avanti anche per il Gentileschi.

Comenio Artemisia Gentileschi Giordano Bruno Elsa Morante Pasquale Villari Antonio Genovesi Galileo Galilei Quinto Orazio Flacco Eleonora Pimentel Fonseca Don Milani

Classifica migliori licei linguistici di Napoli e provincia

L’Urbani di Portici balza al primo posto dei licei linguistici con due posizioni conquistate. Torna nella top 10, direttamente al quinto posto, il Vittorini.

Urbani Suor Orsola Benincasa Fonseca Flacco Vittorini Vico Don Milani Kant Pagano-Bernini Levi

Classifica migliori istituti tecnico economici di Napoli e provincia

Sale di quattro posti tra gli istituti tecnico economici il Pagano-Bernini, occupando così la prima piazza. Simile ascesa anche per il De Nicola, che balza in avanti di cinque posizioni ed è secondo. Il Nitti, decimo, l'anno scorso era in seconda piazza.

Pagano-Bernini De Nicola Nitti Scotellaro Galiani Tilgher Salesiani del sacro Cuore Caruso Siani Nitti

Classifica migliori istituti tecnico tecnologici di Napoli e provincia

Primo tra gli istituti tecnico tecnologici risulta essere il Della Porta-Porzio, con l’Elena di Savoia che sale di cinque piazze. Balzo in avavnti importante in terza posizione del Sannino-De Cillis, nella precedente graduatoria fuori dalle prime 10 scuole.