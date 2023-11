Le migliori scuole di Napoli e provincia: ecco le nuove classifiche di Eduscopio

Come ogni anno la Fondazione Agnelli ha pubblicato una nuova edizione di Eduscopio, guida per aiutare le famiglie nella scelta della scuola superiore. Si tratta di una raccolta di dati che mette alla in ordine gli istituti scolastici di ciascuna città e provincia stilando una vera e propria classifica.

Per la nuova edizione di Eduscopio, sono stati analizzati i dati di 1.326.000 diplomati italiani di 7.850 scuole relativi agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Le analisi si sono concentrate su due aspetti cruciali dell’educazione: la capacità delle scuole di secondo grado di preparare gli studenti per gli studi universitari, la capacità delle scuole tecniche e professionali di preparare gli studenti per il mondo del lavoro, per coloro che non intendono proseguire gli studi universitari.

La classifica mostra – oltre che i diplomati in regola di ciascun istituto – l'Indice Fga, cioè un indice che mette insieme la Media dei Voti e i Crediti Ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori.

Di seguito le classifiche per indirizzo a Napoli e provincia. Spiccano le performance del Convitto Vittorio Emanuele II come Liceo Classico, e del Mercalli come Liceo Scientifico. Tante conferme rispetto alle classifiche dello scorso anno, ma anche tante sorprese.