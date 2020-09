Scuole chiuse per una settimana, la decisione del sindaco di Torre del Greco

Neppure sono ricominciate, ma già si pensa alle prossime chiusure delle scuole. A Torre del Greco, su decisione del sindaco Giovanni Palomba, gli istituti scolastici he ospiteranno i seggi per Regionali e referendum saranno chiusi per quasi una settimana.

La decisione è a prescindere da quando inizierà la scuola in Campania. Gli alunni delle strutture sedi elettorali che ricadono sotto la competenza dell'ente, 13, non andranno a scuola da venerdì 18 a mercoledì 23 settembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Le sedi scolastiche saranno riconsegnate ai rispettivi dirigenti scolastici, terminate le attività di sgombero, pulizia e sanificazione dei locali utilizzati, effettuate secondo le prescrizioni definite dal 'protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020' del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute, entro le ore 24 di mercoledì 23 settembre", precisa il sindaco Palomba.