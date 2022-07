Chiude lo storico Istituto Nazareth, l'ira dei genitori: "Abbiamo anche perso le rette dell'iscrizione"

Dopo oltre sessant'anni, chiude lo storico Istituto del Vomero, in via Kagoshima, lasciando senza scuola centinaia di studenti, dall'infanzia ai licei. “Chiude - come riporta una nota dei genitori - nel silenzio generale delle Istituzioni locali, della Curia, del Ministero della Pubblica Istruzione, chiude sotto gli occhi di quegli enti che avrebbero dovuto garantire e promuovere il diritto allo studio nella scuola prescelta da quasi 500 iscritti, dalla materna alle superiori! Questo colpevole silenzio è da imputare a chi non ha mai comunicato ai suoi iscritti l’ipotesi di chiusura quale diretta conseguenza del grave dissesto finanziario e dell’ormai deteriorato rapporto con La Congregazione religiosa delle Dame di Nazareth, cui fa capo la proprietà della struttura".

Rette di iscrizione

"Dopo fumosi e laconici comunicati, tutti intervenuti solo a far data dal 6 luglio 2022, oggi 19.7.22 - continua la nota -, si è appreso che il Nazareth definitivamente chiude, senza lasciare alternative ai propri iscritti, incassando, senza restituirle, le rette di coloro che, in buona fede, avevano perfezionato l’iscrizione per l’anno 2022/2023 e ben sapendo di non avere possibilità di proseguire in un percorso formativo ormai interrotto dall’ostinato diniego delle Dame di Nazareth, stanche delle morosità accumulate. Il danno arrecato a bambini ed adolescenti, già provati da anni di pandemia, che improvvisamente si trovano privati dei loro maestri, dei loro professori, dei legami affettivi consolidatisi in questi anni, è incommensurabile! Incommensurabile è anche il danno derivante dal non poter scegliere, per l’assenza di tempo e di disponibilità numerica, una adeguata alternativa in termini di offerta formativa, costi, ubicazione. Così come è incommensurabile il danno, il dolore, la paura ed il disagio arrecato a tutti i dipendenti e professori, con esperienza anche ventennale, lasciati dall’oggi al domani, letteralmente privi di occupazione! Confidiamo che gli enti preposti e la magistratura, cui molti di noi si rivolgeranno, non chiuda gli occhi su questa vicenda che distrugge un altro pezzo del nostro quartiere. Abbiamo diritto di riavere la scuola che abbiamo scelto: l’Istituto Nazareth!”.

La comunicazione ufficiale dell’Istituto

"Carissimi genitori,

purtroppo, nonostante tutti gli sforzi fatti per evitare la chiusura dell’Istituto, oggi abbiamo inequivocabilmente avuto la certezza che non vi è nessuna possibilità perché la scuola riapra normalmente a settembre. A tal riguardo, Vi informo che l’Ente gestore formalizzerà, ciò che in via informale Vi ho anticipato, con una comunicazione ufficiale nella giornata odierna. Sono qui ad indicarvi l’alternativa che si è ipotizzata in funzione di tale evento, per venire incontro ai vostri figli e per garantire loro la possibilità di proseguire il percorso scolastico uniti e con la conseguente continuità didattica, della loro insegnante prevalente. Tengo a precisare che questa soluzione era stata preparata da chi Vi scrive, in via preventiva, appena la Scuola Vi ha comunicato la difficoltà che aveva nel proseguire lo svolgimento dell’attività didattica a partire dal prossimo anno scolastico.

Con grande dolore, quindi, mi sono rivolto all’Istituto Sacro Cuore, che è la scuola più prossima alla nostra e che per possibilità di spazi e mezzi, potesse accogliere i nostri alunni alle condizioni su esposte e garantendo anche un adeguamento delle rette applicate rispetto a quelle del nostro Istituto. Vi giro, quindi, la loro lettera di offerta che indica, nel dettaglio le condizioni di questo accordo ed il relativo modulo di iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023; resta inteso che la scelta di aderire alla soluzione descritta è libera e senza condizioni. In termini operativi Vi indico che, i genitori della classe che intende aderire a questa possibilità, dovranno compilare il Modulo d’iscrizione che sarà poi consegnato alla Rappresentante dei genitori, delegata alla consegna degli stessi presso la Segreteria del Sacro Cuore. Successivamente, l’Istituto ospitante farà sapere, una volta valutato il rispetto delle condizioni poste nella lettera dell’08/07/2022, ad ogni genitore quando potrà recarsi a formalizzare l’iscrizione. A tal riguardo, resto a Vostra disposizione per ogni supporto e chiarimento a riguardo. Ancora una volta, a nome di tutta la scuola, mi scuso per il grave disagio conseguente all’incertezza della regolare riapertura a settembre dell’Istituto e, sentitamente, saluto tutti voi augurando il meglio possibile ai nostri ragazzi".