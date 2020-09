Slitta l'apertura delle scuole in Campania, la totalità dei banchi arriverà a fine ottobre: "Sempre gli ultimi"

Svelato il calendario per la consegna dei nuovi banchi anti Covid. In una lettera scritta dal commissario per la ripartenza delle scuole in sicurezza direttamente ai presidi, senza intermediazione della ministra, Domenico Arcuri spiega la ragione delle scelte e illustra l'organizzazione delle consegne.

"Il 28 agosto è iniziata la distribuzione alle scuole italiane di oltre due milioni e quattrocentomila banchi in 17.863 plessi scolastici e si concluderà entro la fine di ottobre", scrive. Si parte con le zone più colpite dal Covid: "Codogno, Alzano, Nembro, Bergamo, Brescia, Piacenza e Treviso".

Entro fine settembre ci sarà la maggioranza delle consegne per le scuole primarie, ma con alcune eccezioni, concentrate soprattutto nelle regioni che hanno formulato le maggiori richieste". Nel Lazio, in Campania e in Sicilia si è arrivati infatti a una domanda di arredi fino a otto volte le media, e per tale ragione "la consegna si concluderà nella seconda parte del mese di Ottobre".

"TRATTATI SEMPRE PER ULTIMI"

"Siamo stanchi di essere trattati sempre per ultimi. Già alcuni giorni fa ho avuto modo di chiarire che non vi erano le condizioni per una ripresa delle lezioni il 14 settembre e che era insensato aprire per poi richiudere, dopo poco, per le elezioni. Ora il Commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri aggiunge che in Campania e Sicilia, la consegna dei banchi sarà ultimata entro la fine di ottobre (!!!). Signori del Governo, tecnici, commissari, a che gioco stiamo giocando? La scuola non è un gioco. La scuola è il futuro dei nostri figli. È la promessa di un mondo migliore per loro. Noi, ad essere trattati da ultimi, non ci stiamo più!!!". Denuncia Vincenzo Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano.