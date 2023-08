Scuola, asili nido e sostegno: domani scade il bando del Comune di Napoli

Scade domani, martedì 22 agosto, alle 12, il bando emanato dal Comune di Napoli per la formazione di elenchi di istruttori socio educativi negli asili nido e di maestri nella scuola dell'infanzia su sostegno, a cui attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024.

Quanti sono in possesso del titolo di studio previsto dalla vigente normativa per l'accesso a uno dei due profili possono presentare domanda esclusivamente compilando il modulo online a cui si accede collegandosi al sito internet istituzionale del Comune di Napoli.