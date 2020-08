Decise nuove assunzioni per maestre ed educatrici nelle scuole di Napoli

La giunta de Magistris ha approvato, a firma del vicesindaco e assessore al Personale Enrico Panini e dell'assessore all'Istruzione Annamaria Palmieri, nuove assunzioni di educatrici (asili nido)e di maestre per la scuola dell’infanzia a tempo determinato per l'anno scolastico 2020/2021. Si attingeranno 18 educatrici dalla graduatoria esistente del Comune di Napoli e 135 maestre dalla graduatoria dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Grazie ad alcune economie di bilancio manifestatesi durante l'esercizio 2020, si sono determinate le condizioni per procedere, in attesa dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2020/2022 che avverrà entro il 30 settembre, all'incremento dello stanziamento dei capitoli di spesa relativi all'assunzione del personale educativo necessario per l'avvio del prossimo anno scolastico.

“Con questa strategica manovra sui capitoli di bilancio si avranno a disposizione le adeguate risorse per reclutare a tempo determinato nuovo personale e garantire il diritto costituzionale allo studio dei bambini e delle famiglie mediante il regolare avvio dell’anno scolastico 2020/2021 con la disponibilità del numero indispensabile di educatori e di maestre per la formazione delle classi e per l’accoglienza degli alunni disabili”.